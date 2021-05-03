  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'nin Los Angeles şehrinde, 410 gün sonra bir ilk
'Sarallar' operasyonunda 4 tutuklama!
Başakşehir'den kritik galibiyet
Burhanettin Uysal için gıyabi cenaze namazı kılındı
Dünya Çin'de şok! Lastik botla geçti, donanmaya yakalanmadı
Dünya

Çin'de şok! Lastik botla geçti, donanmaya yakalanmadı

Çin'de bir kişinin, askerileştirilmiş Tayvan Boğazı'nı lastik botla geçerek ülkesinden kaçtığı bildirildi. Adamın, boğazı geçerken iki ülkenin donanmasına da yakalanmaması ise dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 18:16:00 -
Çin'de şok! Lastik botla geçti, donanmaya yakalanmadı

Tayvan Emniyeti'nden yapılan açıklamada, askerileştirilmiş Tayvan Boğazı'nı geçerek Çin'den kaçan 35 yaşındaki Zhou'nun önceki gün gözaltına alındığı bildirildi.

Tayvanlı emniyet yetkilisi Shih Chun-hsu, soyadı Zhou olan kişinin 30 Nisan gecesi Taichung kenti limanı açıklarında tespit edildiğini belirtti.

Chun-hsu, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinden küçük lastik botla yola çıkıp 90 litre yakıtla 80 kilometreyi geçen Zhou'nun polislere 'özgürlük ve demokrasiyi' aramak için kaçtığını söylediğini aktardı.

Tayvan Emniyetince yapılan açıklamada, kanun kaçağı olup olmadığına dair araştırma yapılan Zhou hakkında, Tayvan'ın ulusal güvenliğini ve göç yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Diğer yandan Zhou'nun, iki ülke arasında egemenlik ihtilafının yaşandığı boğazı geçerek tarafların donanmalarına yakalanmaması dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için son tahmin geldi! “Her an dikkatli olunmalı”
Ekonomi

Altın için son tahmin geldi! “Her an dikkatli olunmalı”

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından sürekli araştırılırken, altın fiyat tahminleri de merak ediliyor. Son altın fiyat tahmini ise ekonom..
Meteoroloji uyardı: Bu geceye dikkat edin!
Yaşam

Meteoroloji uyardı: Bu geceye dikkat edin!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor..
WhatsApp'tan patronuna attığı mesaj başını yaktı! 3 çalışan işten kovuldu
Teknoloji

WhatsApp'tan patronuna attığı mesaj başını yaktı! 3 çalışan işten kovuldu

WhatsApp’ta kendi aralarındaki grupta şirket yöneticilerine hakaret eden ve ürünlerini kötüleyen mesaj yazan 3 çalışanın işine son verildi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay