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Dünya Çin'de sıcak hava uyarısı! Turuncu alarm verildi
Dünya

Çin'de sıcak hava uyarısı! Turuncu alarm verildi

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülke genelinde seyreden yüksek sıcak hava nedeniyle turuncu alarmın devam edeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 11:59:00 -
Çin'de sıcak hava uyarısı! Turuncu alarm verildi

Merkezden yapılan açıklamada, gündüz saatlerinde Cıciang, Fucien, Ciangşi, Hunan, Guangdong ve Hubey eyaletleri, Çongçing şehri ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin genelinde, Guicou, Siçuan, Ciangsu, Anhui eyaletleri ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde sıcaklığın 35 dereceyi geçeceği belirtildi.

Cıciang, Fucien ve Ciangşi eyaletleri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde ise 40 dereceyi aşan sıcaklık değerleri ölçülebileceği kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara sıcak saatlerde açık hava etkinliklerine katılmamaları, açık havada çalışanlara ise sık mola vermeleri uyarısında bulundu.

"Turuncu" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor.

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