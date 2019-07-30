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Çin'de seri katil ve tecavüzcü idam edildi

Çin'de9 yıllık süreçte6 kişiyi öldürüp 10 kız çocuğu ve kadına tecavüz eden Cao Cıhong'ın infaz edildiği öğrenildi.

30 Temmuz 2019 Salı 16:56
Çin'de seri katil ve tecavüzcü idam edildi

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde birden çok cinayet ve tecavüz suçlarından yargılanan bir kişi idam edildi.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, birden çok cinayet ve tecavüz suçlarını işleyen Cao Cıhong, İç Moğolistan’da bulunan Hohhot Orta Halk Mahkemesinin idam kararıyla infaz edildi.

Açıklamada Cao’nun 1996-2005 yıllarında İç Moğolistan’ın çeşitli bölgelerinde cinayet, tecavüz, soygun ve hırsızlık suçlarını işlediği belirtilerek, suçlunun 6 cinayet, ikisi 14 yaşından küçük kız olmak üzere 10 kadına tecavüz vakasına karıştığına dikkat çekildi.

Cao’un suçlarının alçak ve vahşice olduğu vurgulanan açıklamada, mahkumun, cezanın infazından önce ailesiyle görüşmeyi reddettiği belirtildi.

Yüksek Halk Mahkemesi, Cao’yu ay başında kasten adam öldürme, tecavüz, hırsızlık ve soygun suçlarından idam cezasına çarptırmış ve ömür boyu siyasi haklarından mahrum edilmesine hükmetmişti.

Çin’de ay ortasında 22 yıllık intikam hissiyle komşularını öldüren bir başka kişi de idam edilmişti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:56
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. İç Moğolistan
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  5. mahkeme
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