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Dünya Çin’de sel ve toprak kayması 10 can aldı
Dünya

Çin’de sel ve toprak kayması 10 can aldı

Yeniakit Publisher
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Çin’de sel ve toprak kayması 10 can aldı

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 10 kişi can verdi, 21 bin 784 kişi kurtarıldı.

Çin'in Sichuan eyaletinde şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Xinbao köyündeki bir evin avlusunda üniversite giriş sınavı sonuçlarını kutlamak için düzenlenen akşam yemeği sırasında biriken yağmur suları nedeniyle çatı ve duvarın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Şiddetli yağış nedeniyle farklı bölgelerde 21 bin 784 kişi tahliye edildi.

Guangxi özerk bölgesinde ise inşaat sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yaz başından beri Çin'in güneybatısı ile güneyindeki birçok bölge yoğun yağış alıyor.

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