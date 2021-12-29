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Dünya Çin’de şaşırtan rakam! 103 ülkeden fazla!
Dünya

Çin’de şaşırtan rakam! 103 ülkeden fazla!

Dünyanın 1 milyar 410 milyon ile en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin’in istatistikleri şaşırtmaya devam ediyor. Çin’de bu yıl üniversiteden tam 9 milyon öğrencinin mezun olacağı açıklanırken, bu sayı BM üyesi tam 103 ülkenin nüfusundan fazla olmasıyla dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 16:51:00 -
Çin’de şaşırtan rakam! 103 ülkeden fazla!

Yeni Akit  Ankara

Çin Eğitim Bakanlığı, bu yıl yeni üniversite mezunlarının sayısının 9 milyon 90 bini bulacağını açıkladı. Çin Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlen basın toplantısında, bu yıl yeni üniversite mezunlarının sayısının geçen yıla göre 350 bin artarak, 9 milyon 90 bini bulacağı bildirildi.

Mezun olan öğrenciler iş bulmakta zorluk çekmiyor

Açıklamada ayrıca ilgili tarafların ortak çabaları sayesinde bu yıl genel istihdam durumunda istikrarın korunduğu kaydedildi. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 15 Aralık’ta açıklanan verilere göre, ocak-kasım aylarında Çin’in kentsel bölgelerinde öngörülen yıllık hedef aşılarak, 12 milyon 70 bin yeni iş fırsatı oluşturuldu.

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