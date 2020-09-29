Çin'de patlama! Yaralı ve ölüler var

Çin'de bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çin'in Hubey eyaletindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Tianmen şehrinde bulunan Yuekou Endüstri Parkı'ndaki fabrikadaki patlama sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Ekipman testi sırasında patlama yaşandı

Hubei Acil Durum Yönetim Departmanı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ilaç imalatı yapan ve ara ürünler geliştiren Tianmen Chutian Fine Chemical Company'de ekipman testi yapılırken meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan yaralının hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.