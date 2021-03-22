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Dünya Çin'de patlama meydana geldi! Ölüler var
Dünya

Çin'de patlama meydana geldi! Ölüler var

Çin'in Guangdong eyaletinin Panyu bölgesinde meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 20:57:00 -
Çin'de patlama meydana geldi! Ölüler var

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir binada gerçekleşen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'nun Panyu bölgesindeki bir köyde 59 yaşındaki bir kişi, yanıcı ve patlayıcı maddeleri tutuşturduğu binada patlamaya neden oldu.

Yetkililer, patlamada biri zanlı 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

 

 

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