Çin'de maske denetimi yapan robotların dikkat çeken görüntüleri!
Japonya ve Çin'de üretilen robotların, maske denetimi yaptıklara anlara ait video, sosyal medyada paylaşıldı.
Yeniakit.com.tr
Çin, koronavirüsle mücadele kapsamında, maske denetimi yapan robotlar geliştirmişti.
Dikkat çeken görüntüler!
Üretilen robotların, sokaktaki maske denetimlerini gösteren video, sosyal medyada hızla yayıldı.
Görüntülere göre, robotlar, maske takmayanları tespit ederek, ışıklı sistemle uyarı veriyor. Uyarıya karşın maskelerini kısa sürede takmayan kişilere, maskeleri robotlar tarafından veriliyor.