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Dünya Çin'de kutup ayılarını kullanarak reklam yapan otel tepki çekti
Dünya

Çin'de kutup ayılarını kullanarak reklam yapan otel tepki çekti

Çin'in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde, müşterilerini kutup ayılarını kullanarak konaklamaya davet eden otelin bu uygulaması tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:52:00 -
Çin'de kutup ayılarını kullanarak reklam yapan otel tepki çekti

Çin basınındaki haberlere göre eyaletin Harbin kentinde "Harbin Polarland" adlı tema parkının bir parçası olarak hizmet veren "Kutup Ayısı Oteli", 11 Mart'ta ülkenin sosyal medya platformlarından WeChat'te, "İster yiyin, ister oynayın, isterseniz uyuyun, kutup ayıları size eşlik edecek." ifadeleriyle konaklama rezervasyonunun başladığını duyurdu.

Gecelik oda rezervasyonu 1888 yuanden (yaklaşık 290 dolar) 2 bin 288 yuane (yaklaşık 351 dolar) kadar çıkan otelin kutup ayıları üzerinden kazanç sağlama yoluna gitmesi tepki topladı.

Ülkenin sosyal paylaşım platformu Veybo'da, sosyal medya kullanıcıları, "kutup ayılarının acınası bir duruma düşürüldüğü ve kazanç sağlamak için istismar edildiğini" ifade etti.

Bazı kullanıcılar da "vahşi hayvanların otellerde tutulmasının doğru olmadığını belirterek, kutup ayılarının popülasyonunun azaldığını" anımsattı.

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