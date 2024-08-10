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Dünya Çin’de korku dolu anlar! Konteyner gemisindeki patlama görüntülendi
Dünya

Çin’de korku dolu anlar! Konteyner gemisindeki patlama görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-08-10 10:12:00 -

Çin’in en yoğun limanlarından biri olan Ningbo-Zhoushan’daki bir konteyner gemisinde patlama yaşandı.

Çin’in en yoğun limanlarından biri olan Ningbo-Zhoushan’daki bir konteyner gemisinde patlama meydana geldi. Kameralara yansıyan anlarda, patlamayla birlikte gemideki kargoların dağıldığı, alev ve yoğun duman yükseldiği görüldü.

Çin’in Ningbo-Zhoushan Limanı’ndan Orta Doğu’ya doğru hareket eden ‘YM Mobility’ adlı konteyner gemisinde yerel saatle 13.46’da şiddetli patlama meydana geldi. Yetkililer yaptıkları açıklamada, “Şanghay'dan Orta Doğu'ya hareket eden YM MOBILITY 079W adlı gemiyle ilgili bildirim aldık. Ningbo'da, özellikle Beilun Faz 3'te aktarma sırasında bir patlama meydana geldi. Olay, 9 Ağustos'ta saat 13:46'da, güç kaynağının bağlanmaması nedeniyle patlayan bir HMM 5.2 sınıfı tehlikeli madde soğutmalı konteyneriyle ilgili olarak gerçekleşti” denildi.

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