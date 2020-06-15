Çin'de kömür madeninde patlama: 7 ölü
ANKARA (AA) - Çin'in orta kesimindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin Şaanşi eyaletine bağlı Hançıng kentinde Shaanxi Liaoyuan Coal Industry LLC şirketinin işlettiği kömür madeninde 10 Haziran'da patlama meydana geldi.
Yaklaşık 4 gündür madende yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda 7 kişinin cesetlerine ulaşıldı.
Kaza olduğu belirtilen patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.