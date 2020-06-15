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Çin'de kömür madeninde patlama: 7 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:56:54 -
Çin'de kömür madeninde patlama: 7 ölü

ANKARA (AA) - Çin'in orta kesimindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin Şaanşi eyaletine bağlı Hançıng kentinde Shaanxi Liaoyuan Coal Industry LLC şirketinin işlettiği kömür madeninde 10 Haziran'da patlama meydana geldi.

Yaklaşık 4 gündür madende yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda 7 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Kaza olduğu belirtilen patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.


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