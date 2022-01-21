Çin'de Komünist Parti yöneticilerine ceza!

Çin'in orta kesimindeki Hınan eyaletinde temmuz 2021'de meydana gelen sellerdeki hatalı yönetim nedeniyle Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) üst düzey yerel yöneticilerine disiplin cezası verildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ÇKP Merkezi Disiplin Teftiş Komisyonu, eyalet merkezi Cıncou'nun Parti Sekreteri Şu Liyi'nin idari derecesini düşürürken, Belediye Başkanı Hou Hong'a uyarı cezası uyguladı.

Afete ilişkin yapılan soruşturma raporunda, mevsim normallerinin üzerindeki yağışların yol açtığı sellerde 398 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu, 40,9 milyar yuan (yaklaşık 6,45 milyar dolar) maddi kaybın gerçekleştiği bildirildi.

Yöneticilerin, afetin boyutlarını ve ciddiyetini gizlemeye çalıştığı, zayiat rakamlarını bilinçli azaltarak görevlerini suistimal ettiği vurgulanan raporda, afetin yetkililerin tepki gösterme ve etkin önlem alma konusundaki yavaşlığından kaynaklandığı ifade edildi.

380 kişinin hayatını kaybettiği kentteki yönetim zafiyetinin can kayıplarına neden olduğubelirtilen raporda, "Kritik anlarda birleşik sevk ve idare yapısının bulunmaması, afete güçlü, düzenli ve etkili yanıt verilmesi konusundaki inisiyatifin kaybolmasına sebep olmuştur." değerlendirmesi yapıldı.

Parti Sekreteri Şu, Tüm Çin İşçi Sendikaları Federasyonuna atanırken, idari seviyesi daire başkanına indirildi.

Şu'nun yerine komşu Coukou şehrinin Parti Sekreteri An Vey, Cıncou getirildi.