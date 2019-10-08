Çin'de insanlık dışı görüntü!
Çin'de çekildiği ileri sürülen görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Organ mafyaları tarafından Uygur Türkü ailelerden kaçırılan ve katledilen çocukların içi buz dolu tabutlarla İsrail'e satılmaya çalışıldığı iddia edildi. İnsanlık dramının yaşandığı görüntüler büyük tepkiyle karşılandı.08 Ekim 2019 Salı 15:35
yeniakit.com.tr Çin'de çekildiği iddia edilen görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Organ mafyalarının Uygur Türk'lerinden kaçırdıkları çocukları vahşiçe katlederek içi buz dolu tabutlar içerisinde İsrail'e satmaya çalıştığı iddia edildi.
Buz dolu tabutlar içerisinde İsrail'e gönderiyorlar
Çin'de çekildiği ileri sürülen görüntülerde Uygur Türkü ailelerden kaçırdıkları çocukları bozulmaması için içi buz dolu tabutlara koyan organ mafyaları, yüksek fiyatlar karşılığında çocukların organlarını siyonist İsrail devletindeki zengin ailelere satmaya çalıştığı ortaya çıktı. Görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.
Gördükleri manzara karşısında dehşete kapılan insanların gözyaşlarına boğulduğu görüldü. İnsanlık dramının yaşandığı görüntüler büyük tepkiyle karşılandı.
YORUM YAZ