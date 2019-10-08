0553 313 94 23

Çin'de insanlık dışı görüntü!

Çin'de çekildiği ileri sürülen görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Organ mafyaları tarafından Uygur Türkü ailelerden kaçırılan ve katledilen çocukların içi buz dolu tabutlarla İsrail'e satılmaya çalışıldığı iddia edildi. İnsanlık dramının yaşandığı görüntüler büyük tepkiyle karşılandı.

08 Ekim 2019 Salı 15:35

yeniakit.com.tr Çin'de çekildiği iddia edilen görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Organ mafyalarının Uygur Türk'lerinden kaçırdıkları çocukları vahşiçe katlederek içi buz dolu tabutlar içerisinde İsrail'e satmaya çalıştığı iddia edildi.

Buz dolu tabutlar içerisinde İsrail'e gönderiyorlar

Çin'de çekildiği ileri sürülen görüntülerde Uygur Türkü ailelerden kaçırdıkları çocukları bozulmaması için içi buz dolu tabutlara koyan organ mafyaları, yüksek fiyatlar karşılığında çocukların organlarını siyonist İsrail devletindeki zengin ailelere satmaya çalıştığı ortaya çıktı. Görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

Gördükleri manzara karşısında dehşete kapılan insanların gözyaşlarına boğulduğu görüldü. İnsanlık dramının yaşandığı görüntüler büyük tepkiyle karşılandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 15:35
  1. Çin
  2. organ mafyaları

YORUM YAZ

  • tarıktarık23 dk önce
    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM....
  • konyalıkonyalı29 dk önce
    senin allah belanı versin çin bücür köpekler inşallah tez zamanda batarsın
  • BeybarsBeybars40 dk önce
    Iste kardeslerim insan arabasiz camasir mskinesiz yasar ama özgur olmsdan asla yasayamaz onun icin ülkemiz ve bagimsizligimizin kiymetini bilelim
  • Ya "Kahhar" Ya "Kahhar" 41 dk önce
    İsrail Çin ikinizde Allah belanızı versin. Hiç kimse sağ kalmayacak şekilde ülkdnşzde taş üstünde taş kalmasın. Rabbim zülmedenlerin yok oluşlarını bize tez zamanda göstersin inşallah. Amin Amin Amin...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Anayasa Mahkemesinde Başkanvekili belli oldu!
  1. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekili..
  2. Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu..
  3. Korkutan açıklama: Rusya ve NATO..
  4. Tepkilerden böyle kurtulmaya çalıştı!..
  5. BUDO seferleri iptal edildi!
  6. Küçükçekmece Gültepe İlkokulu..
  7. Trump'ın açıklamasına dolardan ilk tepki
  8. Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu..
  9. Sami Haşıloğlu ve Murat Dalkuş..
  10. Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve..
  11. Emine Erdoğan, Sırbistan'da restore..
  12. Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme
  13. Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndaki..
  14. 1 milyon TL değerinde kaçak şemsiye..
  15. Erzincanlı avukattan Trump'a suç..
  16. Büyükşehir belediyesi personel..
  17. HDP'den skandal operasyon açıklaması!..
  18. Ilıcak ve Altan kardeşler davasında..
  19. İstanbul'da 6 okul binası için..
  20. İstanbul'da hangi okullar boşaltılacak?
  21. Çin'in toplama kampından yürek yakan..
  22. Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
  23. Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras..
  24. Güney Kıbrıs, Türkiye'nin sondaj..
  25. Doğu Perinçek'ten Esed'in meşruiyet..
  26. Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
  27. ABD Başkanı Trump'tan Türkiye..
  28. Son dakika! İstanbul'da 9 okul..
  29. Çin'de insanlık dışı görüntü!
  30. EYT rafa mı kaldırıldı? EYT son dakika..
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki

Günün Karikatürü

8 Ekim 2019
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!