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Dünya

Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktor her şeyi itiraf etti

Çin'in Vuhan kentindeki ilk koronavirüs hastalarına bakan Çinli doktor şoke eden itiraflar geldi. Doktor, "Sıradan bir bulaşıcı hastalık diye düşünmüştük ama böylesine bir pandemi olacağı aklımıza bile gelmemişti. Net bir bilgiye sahip değilken kamuya açıklama yapamazdık" dedi.

2020-04-19 19:27:00 - 2020-04-19 19:33:00
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktor her şeyi itiraf etti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında ilk hastalara bakan Çinli doktorlardan biri itiraf gibi sözler söyleyip "Sıradan bir bulaşıcı hastalık diye düşünmüştük ama böylesine bir pandemi olacağı aklımıza bile gelmemişti" diye konuştu.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün çıktığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde ilk koronavirüs hastalarına bakan ve yetkilileri koronavirüs hakkında ilk uyaran doktorlardan biri salgının ilk günlerinde yaşananları anlattı.

"Bu kadar hızlı yayılacağına tahmin edemedik"

Çinli doktor, "Hastalığın ne kadar bulaşıcı olduğunu ilk günlerde anlamamıştık" diye konuştu ve şunları söyledi: "27 Aralık'ta Bulaşıcı Hastalık Merkezi'nden gelip örnek aldılar. Hızlı tepki verdiklerini düşünüyorum ama başta hastalığın bu kadar hızlı yayılacağını hiç tahmin etmemiştik.

"İlk hastaların semptomları aynıydı"

İlk hastalara uygulanan tedavi hakkında da bilgi veren doktor "On gün düşmeyen ateş, hastaneye yatış öncesinde 3 gün göğüs ağrısı, her iki akciğerde hırıltı. İlk 7 hastanın semptomlar aynıydı. Antiviral ve antibiyotik tedavi uyguladık" dedi.

"Net bilgiye sahip değilken açıklama yapamazdık"

Doktor, uyarıların geç geldiği konusundaki suçlamalar hakkında da "Biz kendimiz de virüsü anlamaya çalışıyorduk. Net bir bilgiye sahip değilken kamuya açıklama yapamazdık. Bu tarz bilgileri açıklamadan önce bilimsel bir süreç gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vatandaş

Yalan, Çin günah çıkartıyor.
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Ömer

Hep yalan tepkileri azaltmaya çalışıyorlar . Virüsün sorumlusu Çin dir zamanında Bilgi vermedi . Hesap vermeli .
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