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Dünya Çin'de hortum: 10 ölü
Dünya

Çin'de hortum: 10 ölü

Yeniakit Publisher
2023-09-20 19:28:00 -
Çin'de hortum: 10 ölü

Çin'in doğusunda meydana gelen hortumlar nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde arka arkaya iki hortum meydana geldi.

Eyaletteki Suçian kentinde etkili olan ilk hortumda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hortum nedeniyle kentteki 137 ev yıkıldı, çiftlik ve tarlalar zarar gördü.

Suçian kentinin 190 kilometre güneydoğusundaki Yançıng kentindeki hortumda da 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, felaketten sonra Suçian kentinde yolların açıldığını ve elektrik hattının onarıldığını belirtti.
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Çin'de nadiren yaşanan hortumlar, son yıllarda ülkenin doğu eyaletinde etkili oluyor.

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