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Spor Çin'de futbol depremi! Ömür boyu hapis cezası aldı
Spor

Çin'de futbol depremi! Ömür boyu hapis cezası aldı

Yeniakit Publisher
2024-03-26 16:58:00 -
Çin'de futbol depremi! Ömür boyu hapis cezası aldı

Rüşvet suçundan yargılanan Çin Futbol Federasyonu’nun 67 yaşındaki eski başkanı Chen Xuyuan'a ömür boyu hapis cezası verildi.

Chen Xuyuan, ocak ayında toplam 81 milyon Yuan (11,2 milyon Dolar) değerinde rüşvet alma suçunu kabul etmişti. Çin futbolunda onlarca antrenör ve oyuncu araştırılırken, Çin'in merkezindeki Huangshi Orta Halk Mahkemesi'ndeki duruşma, Chen'in 2010'dan 2023'e kadar yasadışı faaliyetlerini ortaya çıkardı.

Öte yandan Xuyuan’ın Şangay Uluslararası Liman Grubu'nun başkanı olarak daha önceki rolü de araştırmaya dahil edildi. Savcılar, sporda son yıllardaki en büyük yolsuzlukla mücadele soruşturmalarından birinin ardından, Çin Futbol Federasyonu eski başkanı Chen'in proje sözleşmelerinin alınması ve spor etkinliklerinin düzenlenmesine yardım etmesi karşılığında para ve değerli eşya kabul ettiğini aktardı.

Çin'de futbol depremi! Ömür boyu hapis cezası

Çin yerel basını ayrıca üç üst düzey futbol yetkilisinin de yolsuzluktan 8 ila 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Bir dönem İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da da forma giyen Çinli eski milli futbolcu ve teknik adam Li Tie, maçlarda şike yaptığını ve aralarında Chen'in de bulunduğu kişilere rüşvet teklif ettiğini itiraf etmişti.
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