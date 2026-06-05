Çin'de fenomen köpeğin feci sonu! 1.5 milyon takipçili akıllı köpeği restoranda kestiler!

Çin’in Henan eyaletine bağlı Ningling kentinde fenomen köpeğin trajik sonu ortaya çıktı. Sosyal medyada 1.5 milyonu aşkın takipçisi bulunan ‘Chutou’ isimli fenomen köpeğin kaybolmasının perde arkası aralandı.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre Border Collie cinsi köpek seyahat fenomeni Guo tarafından büyütüldü. Guo, köpeğiyle karlı dağlardan çöllere kadar dünyanın dört bir yanını gezdi.

Bu sayede 1.5 milyon takipçiye sahip olan köpek, çalındı. 11 Mayıs’ta iki kişi tarafından çalınan köpek ülkede gündem oldu.

Fenomen köpek et restoranına satılmış.

Köpeğin 27 ABD doları karşılığında köpek eti restoranına satıldığı ortaya çıktı. Köpeğin sahibi Guo, Chutou’nun satıldığı restorana giderek kasapla konuştu. Kasap, köpeğin yenildiğini söyleyerek “Tüyleri çoktan çöpe atıldı” dedi.

Sichuan Weixu Hukuk Bürosu'nda avukatlık yapan Du Wei, anakara medyasına verdiği demeçte, hırsızlık davalarının ancak çalınan malın değerinin 2 bin yuandan fazla olması durumunda cezai olarak takip edilebileceğini söyledi.

Chutou'nun değerinin tespit edilmesi halinde, şüpheli üç yıla kadar hapis cezası gerektiren hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kalabilir.