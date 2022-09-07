Çin'de dış ticaret hız kesti

Çin'de ihracat ve ithalat büyümesi, tarihi zirvelere yükselen enflasyon nedeniyle yurtdışından gelen talebin azalması ve koronavirüs önlemleri ile sıcak hava dalgasının üretimi aksatmasıyla Ağustos'ta beklentilerin oldukça altında kalarak ivme kaybetti.

Hem ithalat hem de ihracatta büyüme dört ayın en yavaş hızında gerçekleşerek Çin ekonomisi için aşağı yönlü riskleri yeniden gündeme getirdi.

Dün açıklanan resmi verilere göre ihracat Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 büyüyerek analistlerin yüzde 12.8 beklentilerinin altında kaldı. İhracat Temmuz'da ise yüzde 18 büyüme kaydetmişti.

Çin ekonomisi için ekonomik göstergeler içerisinde 2022'de en iyi performansı ihraç ürünleri göstermişti. Ancak, başlıca merkez bankalarının faizleri artırması, enflasyonun yüksek seyrine devam etmesi ve jeopolitik gerilimlerin yurtdışından gelen talebin zayıflamasına yol açması ihracat için yeni zorluklar oluşturuyor.