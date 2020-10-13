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Aktüel Çin'de devlete ait ilaç firması Sinopharm Kovid-19 aşısı rezervasyonlarına başladı
Aktüel

Çin'de devlete ait ilaç firması Sinopharm Kovid-19 aşısı rezervasyonlarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:07:42 -
Çin'de devlete ait ilaç firması Sinopharm Kovid-19 aşısı rezervasyonlarına başladı

ANKARA (AA) - Çin'in devlete ait ilaç firması Sinopharm'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için rezervasyonlara başladığı bildirildi.

Çin'in resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, Sinopharm, geliştirmekte olduğu Kovid-19 aşısı kapsamında rezervasyonlarını on-line olarak başlattı.

Sinopharm'ın koronavirüs aşısı rezervasyonlarında öncelik kasım-ocak aylarında yurt dışına seyahat edecek öğrencilere verildi. Denizaşırı görevlerde bulunan kamu personeli ve salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları “acil kullanma” hakkına sahip olacak.

Ülke basınındaki haberlere göre, 70 binden fazla kişi koronavirüs aşısı için rezervasyon yaptırdı. Sinopharm'ın aşı çalışmalarında önceliği salgının patlak verdiği Vuhan ve başkent Pekin'e vereceği kaydediliyor.

Sinopharm'a göre 125 ülkedeki örnek gruplarını kapsayan faz 3 deneme testlerinde iki aşı çalışması bulunan şirket, 22 Temmuz'da aşının acil kullanımı için onay aldı.

Çin'de Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

SinoVac'ın geliştirdiği CoronaVac'ın yanı sıra Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği iki aşı adayı en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.






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