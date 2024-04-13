  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul 90’lı yıllara dönüyor! ‘Kent Uzlaşısı’ndan çöp dağları çıktı

Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili şok rapor! Almanya apar topar Ankara'nın kapısını çalabilir

Beklenmedik petrol gelişmesi! O ildeki arazilere bir bir el konulmaya başlandı, herkes şaşkın

CHP'li Böcek'ten teleferik itirafı!.. Bazıları deve kuşuna döndü

Türkiye’den çok kritik hamle! Erdoğan Papa'ya mektup yolladı

Laikçilerden skandal paylaşım! “Tayyip ve Allah kaybetti (Haşa) Atatürk ile Laiklik kazandı”

Tüm ülke şokta! AVM'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ahmet Hakan’dan bomba “Bayraktar” yazısı! “Nedenini anlatmak için…” deyip fena tokatladı

Alarm durumuna geçtiler: Artık Türkiye’nin tüm askeri kararlarını izlememiz gereken bir aşamaya girmiş bulunmaktayız

AK Parti’den flaş karar! Bayram tatili sonrası o konuda harekete geçilecek
Dünya Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor
Dünya

Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor

Yeniakit Publisher
2024-04-13 20:21:00 - 2024-04-13 20:22:40
Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor

Çin’de yılın ilk çeyreğinde meydana gelen sel, kuraklık ve deprem gibi doğal afetler 3,28 milyar dolar ekonomik kayba neden oldu. Sorunlarla mücadele etmek için 3 yıllık bir plan açıklamıştı ama henüz plan ne belli değil.

Çin’de meydana gelen doğal afetler can kayıplarına neden olurken, ülke ekonomisini de zarara uğrattı.

Yılın ilk çeyreğinde meydana gelen sel, kuraklık ve deprem gibi doğal afetler ülke ekonomisinde 3,28 milyar dolar kayba neden oldu.

Deprem ve sel gerekçe gösterildi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, ekonomik kayba Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Ocak ayında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem ile Yunnan eyaletindeki heyelan ve Sarı Nehir’deki sel felaketinin yol açtığı hasar gerekçe gösterildi.

Afetlerde 79 kişinin öldüğü, 110 bin kişinin yer değiştirme veya yeniden yerleştirmeye ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

10,4 milyon kişi etkilendi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Afetlerden 26 bölgenin ve 10,4 milyon kişinin etkilendiği belirtildi.

Raporda, 424 bin hektarlık alanın kuraklıktan etkilendiği, ülkenin kuzeybatısında kum fırtınaları, güneyinde ise orman yangınlarının görüldüğü aktarıldı.

47,7 milyar dolar doğrudan ekonomik kayıp

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından ocak ayında yayımlanan geçtiğimiz yıla ait raporda ise doğal afetlerin 47,7 milyar dolar doğrudan ekonomik kayba yol açtığı, 691 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bakanlık madencilik gibi sektörlerde güvenlik eksiklikleri dahil olmak üzere afet ve kazalar sırasında müdahale sürelerini engelleyen sorunlarla mücadele etmek için 3 yıllık bir plan açıklamıştı ama henüz net bir planı yok!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23