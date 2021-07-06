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Dünya Çin'de çok sayıda balina karaya vurdu
Dünya

Çin'de çok sayıda balina karaya vurdu

Çin'in Cıciang eyaletinde 12 balinanın karaya vurduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 15:11:00 -
Çin'de çok sayıda balina karaya vurdu

Yetkililer, bu sabah Çin'in Cıciang eyaletinde 12 balinanın karaya vurduğunu bildirdi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Cıciang eyaletine bağlı Linhay'deki bir plajda 3'ü ölü, 12 balina bulundu.

Yerel halktan çok sayıda kişi, karaya vuran balinaları kurtarmak için bölgeye koştu.

Linhay Balıkçılık Dairesi yetkililerinden Cu Yupıng, balinaları güneşten korumak için barakalar kurduklarını, ıslak havlular yardımıyla onları hayatta tutmaya çalıştıklarını bildirdi.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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