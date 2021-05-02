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Dünya Çin'de çeşit çeşit yiyeceklerle çekilen videolara yasak geldi
Dünya

Çin'de çeşit çeşit yiyeceklerle çekilen videolara yasak geldi

Çin gıda israfını engellemek için dikkat çeken bir adım attı. Ülkede, çeşit çeşit yiyeceklerle çekilen Mukbang videoları yasaklanırken, uygulamayı çiğneyenlere para cezası uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 11:46:00 - 2021-05-02 11:49:39

Çin hükümeti gıda israfını düşürmek için yeni bir çalışma başlattı. Ülkede, sosyal medya platformlarında "mukbang" olarak ifade edilen ve çok çeşide sahip sofralardan yemeklerin yendiği anları paylaşmak artık yasaklandı. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından onaylanan ve yürürlüğe giren yeni yasa çerçevesinde bu tarz içerikleri paylaşan kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Gıda temini zorlaşabilir

Her türden yiyecek ve içeceğin paylaşıldığı ve genellikle Asya kültürünün bir ürünü olarak Youtube'da sıklıkla gördüğümüz videolar, gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Paylaşılan videolardaki şovlar nedeniyle ilerleyen süreçlerde gıda temini noktasında ülke genelinde sorunlar yaşanabileceğini öngören Çin hükümeti bu yasayı çiğneyenlere ağır idari cezalar uygulayacak.

Mukbang videosu çekene ağır cezalar uygulanacak

Yasa yürürlüğünden itibaren bu tarzda videolar çeken kullanıcıların 100 bin yuana (Yaklaşık 130.000 Türk Lirası) kadar para cezasına çarptırılacağını bildiren Komite farklı kararlara da imza attı.

Son kullanma tarihinin yaklaşan gıda ürünlerinde toptan şekilde satılmayı zorunlu kılma, ihtiyaçtan fazla sipariş etmeye teşvik eden restoranların idari para cezasına çarptırılması ve atıkların azaltılması gibi alanlarda düzenleme getiren Çin'in önümüzdeki süreçte kapsamı genişletip genişletmeyeceği merak ediliyor.

Çin'de paylaşılan haberlerde ise bu yasanın ülkenin gıda kıtlığıyla yüz yüze olduğunu yansıtmamakla birlikte gıda güvenliğini temin etmek için bu adımların atıldığı yazıyor. Her yıl 18 milyon tona yakın atığın çıktığı Çin restoranları da gıda israfının en büyük kaynaklarından birisi. 

Kaynak: Teknolojioku

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Yorumlar

1905

darısı ülkemizin başına bu tür video bizim ülkedede çok yapılıyor hepsi israf
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meleknur

BİZ BİLİYORUZKİ YEDİĞİNDEN YA GÖRENLEREDE VERECEKSİN, YADA HİÇ KİMSEYE GÖSTERMEYECEKSİN. BU GÖRGÜSÜZ DAVRANIŞI KİM ORTALIĞA YAYDI
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