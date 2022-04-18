Çin'de büyüme beklentileri aştı

Çin Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Piyasalarda beklenti artışın yüzde 4,6 olacağı yönündeydi.

Çin'in bu yıl yüzde 5,5 büyüme hedefi bulunuyor. Ancak birçok ekonomist Çin hükümetinin bu hedefe ulaşabileceğine şüpheyle bakıyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, enflasyon ve tedarik sıkıntıları, küresel ekonominin görünümünü karartıyor. Analistler, "Bu noktada büyüme hedefi imkansız" yönünde görüş belirtiyorlar.

Ülkede ilk çeyrekteki büyümenin çoğu Ocak ve Şubat ayına sıkıştırıldı. Mart ayında, Covid-19 nedeniyle başlayan karantinalar, Shenzhen, Şanghay ve Kuzeydoğu Sanayi Bölgesi de dahil olmak üzere büyük sanayi merkezlerine yayıldı. Bu karantinaların çoğu devam ediyor ve bu da ikinci çeyrekle ilgili soru işaretlerini gündeme getiriyor.

Ülkede ilk çeyrekte büyüme bir önceki döneme göre ise yüzde 1,3 artış gösterdi.