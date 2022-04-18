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Ekonomi Çin'de büyüme beklentileri aştı
Ekonomi

Çin'de büyüme beklentileri aştı

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de, sokağa çıkma kısıtlamaları ve fabrikaların kapatmasına rağmen GSYH 2022 yılının ilk çeyreğinde tahminlerin üzerinde büyüme gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 09:12:00 -
Çin'de büyüme beklentileri aştı

Çin Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Piyasalarda beklenti artışın yüzde 4,6 olacağı yönündeydi.

Çin'in bu yıl yüzde 5,5 büyüme hedefi bulunuyor. Ancak birçok ekonomist Çin hükümetinin bu hedefe ulaşabileceğine şüpheyle bakıyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, enflasyon ve tedarik sıkıntıları, küresel ekonominin görünümünü karartıyor. Analistler, "Bu noktada büyüme hedefi imkansız" yönünde görüş belirtiyorlar.

Ülkede ilk çeyrekteki büyümenin çoğu Ocak ve Şubat ayına sıkıştırıldı. Mart ayında, Covid-19 nedeniyle başlayan karantinalar, Shenzhen, Şanghay ve Kuzeydoğu Sanayi Bölgesi de dahil olmak üzere büyük sanayi merkezlerine yayıldı. Bu karantinaların çoğu devam ediyor ve bu da ikinci çeyrekle ilgili soru işaretlerini gündeme getiriyor.

Ülkede ilk çeyrekte büyüme bir önceki döneme göre ise yüzde 1,3 artış gösterdi.

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