Çin'de bütçe gelirleri ilk beş ayda arttı

Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe gelirleri, ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 14,9 artarak 9,97 trilyon yuana (yaklaşık 1,4 trilyon dolar) çıktı.

Söz konusu dönemde merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 13,1, yerel yönetimlerin bütçe geliri yüzde 16,5 yükseldi.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip olan vergi gelirleri, yüzde 17 artarak 8,48 trilyon yuana (yaklaşık 1,19 trilyon dolar) ulaştı.

Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 5,8 artışla 10,48 trilyon yuana (yaklaşık 1,47 trilyon dolar) çıktı.

Kamuya ait toplam bütçe açığı ilk 5 ayda 510 milyar yuan (yaklaşık 71,57 milyar dolar) oldu.

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Bütçe gelirlerindeki artışta, geçen yılın aynı döneminde başta ülkenin en büyük şehri Şanghay olmak üzere çok sayıda şehirde Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina ve kısıtlamaların yarattığı düşük bazın etkisi gözleniyor. Kısıtlamaların ekonomik faaliyetleri sekteye uğratması bütçe gelirlerini azaltırken tedbirlerden etkilenen bireyleri ve işletmeleri desteklemek için vergi kesintileri ve iadeleri ile kamudan büyük miktarda kaynak aktarılmıştı.