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Dünya Çin'de Bebinca tayfunu alarmı! 9 bin kişi tahliye edildi
Dünya

Çin'de Bebinca tayfunu alarmı! 9 bin kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2024-09-15 21:55:00 - 2024-09-15 23:29:29
Çin'de Bebinca tayfunu alarmı! 9 bin kişi tahliye edildi

Çin’in en büyük şehri Şanghay'da, yaklaşan Bebinca Tayfunu nedeniyle, merkeze bağlı Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği duyuruldu.

Çin’in en büyük şehri olan Şanghay'a yaklaşan Bebinca Tayfunu nedeniyle, merkeze bağlı Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği duyuruldu.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Çin kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun dolayısıyla acil durum tedbirlerinin alındığı duyuruldu.

9 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, tedbirler kapsamında fırtınanın doğrudan etkisine maruz kalacağı öngörülen şehir merkezinin kuzeyindeki Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Şehirdeki Pudong ve Hongçiao havalimanlarında saat 20.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiği aktarılan açıklamaya göre, şehir merkezindeki Yangşan Derinsu Limanı boşaltılacak.

600 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Tedbirler nedeniyle 600'den fazla uçak seferi yapılamayacak.

Çin Meteoroloji İdaresine göre, saatteki hızı 151 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Bebinca Tayfunu, bu geceden itibaren ülkenin doğu kıyılarını etkileyecek.

Tayfunun aşırı yağış getirmesi bekleniyor.

 

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