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Aktüel

Çin’de ‘Ateş Çemberi’ güneş tutulması görüntülendi

Çin’in birçok bölgesinde ’Ateş Çemberi’ Güneş tutulması net bir şekilde izlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:17:48 -
Çin’de ‘Ateş Çemberi’ güneş tutulması görüntülendi

Çin’in birçok bölgesinde ’Ateş Çemberi’ Güneş tutulması net bir şekilde izlendi.


Ay’ın Güneş’i tam kapatamayarak etrafında bir ateş çemberi oluşturduğu halkalı güneş tutulması Çin’de gözlemlendi. Güneş tutulması başkent Pekin ile Tibet, Hunan, Siçuan, Fujian ve Jiangxi eyaletlerinde net bir şekilde izlendi.


Gökyüzü olayının doğu Avrupa, kuzey ve batı Avustralya, doğu Afrika, Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu ile Asya’nın büyük bir bölümünde gözlemlendiği belirtildi. Bir sonraki halkalı güneş tutulmasının ise Haziran 2021’de olması bekleniyor.

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