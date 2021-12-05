  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'de 6 yıl sonra ilk kez bir Güney Kore filmi vizyona girdi
Dünya

Çin'de 6 yıl sonra ilk kez bir Güney Kore filmi vizyona girdi

Çin'de neredeyse 6 yılın üzerine bir Güney Kore filmi gösterime girdi. Oh! My Gran'ın seyirciyle buluşması Pekin'in Asya ülkesinden filmlere uyguladığı boykotun sona erdiği anlamına geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 02:32:00 -
Çin'de 6 yıl sonra ilk kez bir Güney Kore filmi vizyona girdi

Güney Kore filmi Oh! My Gran, Çin sinemalarından cuma günü (3 Aralık) gösterime girdi. Independent Türkçe'nin haberine göre; 2020 yapımı komedi filminin seyirciyle buluşması iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmeye başladığının bir göstergesi olarak kabul edildi.

Seul'den bir dışişleri bakanlığı yetkilisi "Filmin gösterime girmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Kültürel içeriklere ilişkin görüşlerimizi Çin tarafına çeşitli vesilelerle ilettik ve yapılan istişarelerin daha olumlu adımlar atılmasına yol açabileceğini umuyoruz" dedi.

Seul, 2016'da ABD'ye ait bir füze savunma sistemi olan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması'nı konuşlandırınca Çin, Güney Kore yapımı içerikleri engellemişti. 2015 yapımı The Assasination, Çin sinemalarında gösterime giren son Güney Kore filmiydi.

Oh! My Gran, Du-won'un bir araçla çarpıp kaçma kazasına karışan kızı Bo-mi'nin hikayesini anlatıyor. Kazaya tanık olanlar arasında Bo-mi'nin büyükannesi Moon-hee ve köpeği Aengja da vardır fakat Moon-hee, Alzheimer hastasıdır. Bu nedenle Du-won suçluyu yakalamak için annesiyle beraber Geumsan kentinin her köşesine gider.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması
Ekonomi

Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması

Siirt'te adeta gövde gösterisi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek..
Ayşenur Arslan'dan ilginç sözler!
Siyaset

Ayşenur Arslan'dan ilginç sözler! "İYİ Parti 15 Temmuz'da..."

CHP yandaşı Ayşenur Arslan, İYİ Parti'nin 15 Temmuz'dan sonra Yenikapı'da düzenlenen mitinge katıldığını söyledi. Millet İttifakı'nı cilalam..
CHP mitinginde dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ocak dışı kaldı
Siyaset

CHP mitinginde dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ocak dışı kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mersin'de gerçekleştirdiği mitingde adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İBB Başkanı Ekrem İma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay