Çin’de 5 milyar avroluk yeni bir çip üretim tesisi kuruluyor

Üç yıl içinde tamamlanması hedeflenen ve toplam 150 milyar yuanlık (19,2 milyar avroluk) bir değere sahip olacak olan bu üretim tesisini, Anhui eyaletinin Hefei kentinde yerleşik yarı iletken üreticisi Changxin Xinqiao işletecek.

Çin basını, söz konusu fabrikanın dinamik bellekli çipler (dynamic random-access memory) ve üretilmesi basit olan bilişim stoklama çipleri üretebilecek durumda olacağını ve bunlardan, bilgisayarlar ve bir dizi elektronik ürün için yararlanılacağını belirtiyor.

Beijing sekiz yıl önce, yarı iletkenlere öncelik tanıyarak yüksek teknoloji şirketlerini desteklemek amacıyla “Made in China 2025” politikasını tanıtmıştı. Big Fund, bu endüstrinin gelişmesinin bayrak taşıyıcısı konumuna geldi. İlk ortaya atıldığında 140 milyar yuan (yaklaşık 18 milyar avro) enjekte edilen fon, daha sonraki ikinci bir aşamada yaklaşık 200 milyar avro ile beslendi. Şu an bu durumda yeni fonlarla birlikte Big Fund, Changxin Xinqiao’nun yüzde 33 kadarını elinde bulunduruyor.