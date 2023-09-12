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Dünya Çin’de 2022’de özel sektörün en büyükleri açıklandı
Dünya

Çin’de 2022’de özel sektörün en büyükleri açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 14:46:00 -
Çin’de 2022’de özel sektörün en büyükleri açıklandı

Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu, ülkenin en büyük 500 özel kuruluşunun 2023 listesini açıkladı. Listenin ilk üç sırasında JD.com, Alibaba ve Hengli Group yer alıyor.

Listenin yanı sıra yayınlanan bir araştırma ve analiz raporuna göre, en büyük 500 özel girişim için 2022 yılında gelir açısından giriş eşiği 27,578 milyar yuan (yaklaşık 3,83 milyar dolar) olarak gerçekleşti ve bu da bir önceki yıla göre, 1,211 milyar yuan artışa işaret ediyor. Bu şirketler arasında 95 şirketin her birinin 2022’de 100 milyar yuan’ı aşan yıllık gelir elde etmesi dikkat çekti.

Sanayi ve Ticaret Federasyonu, 25 yıldır Çin’in büyük özel işletmeleri listesini açıklıyor. Ankete her birinin yıllık geliri 500 milyon yuan’ın üzerinde olan toplam 8 bin 961 şirket katıldı.

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