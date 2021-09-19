Çin’de 1 milyar 110 milyon kişi iki doz aşı oldu
Çin’de iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı dün itibarıyla 1 milyar 110 milyona ulaştı. Çin Devlet Konseyi’ne bağlı Covid-19’u Ortaklaşa Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından yapılan açıklamada, ülke çapında iki doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısının 1 milyar 110 milyona ulaşmasıyla, ülke nüfusunun yüzde 78’inin aşılandığı belirtildi.
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Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 66 COVID-19 vakasının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu vakaların 23’ünün yurt dışından geldiğinin ve 43’ünün Fujian eyaletinde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, son 24 saatte ayrıca 19 asemptomatik vaka daha tespit edildiği belirtildi.
Toplam 365 asemptomatik vaka tıbbi gözetim altında tutuluyor. Açıklamada ayrıca, Çin’de toplam 2 miyar 174 milyon 43 bin doz Covid-19 aşısı uygulandığı bilgisine yer verildi. Çin’de kapsamlı aşılama çalışmaları 15 Aralık 2020’de başlamıştı.