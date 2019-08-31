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Cinayette ihmali olan polisler görevden uzaklaştırıldı

Batman Valiliği, şehirlerarası otobüs terminalinde Suat Yüksekbağ'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayına müdahelede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen polislerin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:33
Cinayette ihmali olan polisler görevden uzaklaştırıldı

Olay, Batman'da, şehirlerarası otobüs terminalinde 28 Ağustos'ta meydana geldi.  Bir süre önce askerden terhis olan Suat Yüksekbağ, yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete geldi. Babasıyla hasret gideren genç, Baykan'a dönmek için geldiği otogarda R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin bıçaklı- sopalı saldırısına uğradı. Yüksekbağ, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadı. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlerden birine silah doğrultarak, teslim olmasını istediği olay yerinde, diğer polisler ise çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Suat Yüksekbağ, ambulansla götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edilen gencin cansız bedeni, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesine götürüldü. Yüksekbağ, burada gözyaşları içinde toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan kardeşlerin cinayeti kan davası nedeniyle işledikleri ortaya çıktı.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Batman'da Suat Yüksekbağ'ın, şehirlerarası otobüs terminalinde kan davalıları tarafından öldürülmesiyle ilgili Batman Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirilerek, şöyle denildi:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Batman Şehirlerarası Otogar'da meydana gelen olay ile ilgili açıklama gereği duyulmuştur. 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 15.15 sıralarında, ilimiz şehirlerarası otobüs terminali içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde emniyet müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15.19'da emniyet müdürlüğü ekipleri intikal etmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bir yaralı şahıs ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın olduğunu görmeleri üzerine, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalanmış olup, yaralı şahıs ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk ettirilmiştir. Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden olay günü idari yönden soruşturma başlatılmış olup, adli tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K. ve suça sürüklenen çocuk A.K isimli şüpheli şahıslar tutuklanmıştır."

POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valilik tarafından güncellenen açıklamada, polislerin bu kez açığa alındığı belirtilerek, "Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden aynı gün idari yönden soruşturma başlatılmış olup, kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen görevliler görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:33
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