Cinayet zanlısı kadın tutuklandı Ordu’da beraber yaşadığı kişiyi öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ordu’da beraber yaşadığı kişiyi öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aybastı ilçesine bağlı Esenli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Muzaffer Önkol’u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra teslim olan Safiye B.’nin işlemleri tamamlandı. Aybastı Adliyesinde ifadesi alınan ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Safiye B.’nin, Muzaffer Önkol’un dini nikahlı eşi olduğu iddia edildi.

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