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Dünya 'Cinayet rekoru' kıran ülke! Bir yılda 33 bin kişi öldürüldü!
Dünya

'Cinayet rekoru' kıran ülke! Bir yılda 33 bin kişi öldürüldü!

Dünyada suç oranlarının en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen Meksika’da geçen yıl 33 bin 308 cinayet işlendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 12:22:00 -
'Cinayet rekoru' kıran ülke! Bir yılda 33 bin kişi öldürüldü!

Meksikalı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, cinayet sayısı 2021’de geçen yıla oranla yüzde 3,6 düşüş gösterdi. Ülkede 2019 yılında infaz sayısı 34 bin 690’a çıkmasıyla bu alanda önemli bir rekor kırılmıştı.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre, İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodriguez, 2021'de toplam cinayetlerin yüzde 50’sinin ülke genelindeki 32 eyaletin 6’sında işlendiğini bildirdi.

Meksika’da eski Devlet Başkanı Felipe Calderon’un uyuşturucu baronlarına savaş açtığı 2006 yılından bu yana ülkedeki işlenen cinayetlerde ölenlerin sayısı 340 bini buldu.

Meksika’da kayıp kişilerin sayısının ise 95 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Suç oranının yüksek olmasına rağmen Meksika, dünyada en fazla ziyaret edilen ülkeleri arasında 7. sırada.

2019 yılı rakamlarına göre, Meksika’yı 45 milyon turist ziyaret etti.

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