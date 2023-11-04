  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Cinayet hükümlüsü TIR şoförü bakın nasıl yakalandı!
Yerel

Cinayet hükümlüsü TIR şoförü bakın nasıl yakalandı!

Yeniakit Publisher
2023-11-04 13:55:00 -
Cinayet hükümlüsü TIR şoförü bakın nasıl yakalandı!

SAKARYA'da, durdurulan TIR'da, 18 kilo 450 gram esrar, 710 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan 2 şüpheliden TIR şoförünün Mardin'de işlenen cinayet nedeniyle kesinleşmiş müebbet hapis cezası aldığı ve arandığı ortaya çıktı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolunda yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir TIR durdurdu. TIR'da yapılan aramalarda 18 kilo 450 gram esrar, 710 gram kokain ve 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü ile yanındaki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan TIR şoförünün Mardin'de işlenen bir cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. (DHA)

Uyuşturucu maddeyi sobada yakmak isterken yakalandılar
Uyuşturucu maddeyi sobada yakmak isterken yakalandılar

Aktüel

Uyuşturucu maddeyi sobada yakmak isterken yakalandılar


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yerel

Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bal kabakları içerisinde 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bal kabakları içerisinde 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yerel

Bal kabakları içerisinde 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23