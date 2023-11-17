Çin,100 milyar metreküplük gaz sahasında üretime başlıyor! Yatırımcıların önünü açacak! Büyük katkı
Çin’in Bohai Denizi’nde yer alan ilk 100 milyar metreküplük doğal gaz sahası olarak bilinen Bozhong 19-6 Sahası projesinin ilk aşaması üretime başladı. Çinliler orada hızla verim almaya başladı.
Çin’in Bohai Denizi’nde bulunan ilk büyük ölçekli doğal gaz sahası üretime geçti. Sahadan 2024 yılında günde yaklaşık 37 bin varil petrol eşdeğeri üretim yapılabilecek.Çin, derin deniz petrol ve doğal gaz sahalarını geliştirme çalışmalarında yeni bir evreye geçiş yaptı. Çin Ulusal Denizüstü Petrol Şirketi (CNOOC), Bohai Denizi'ndeki Bozhong 19-6 kondensat doğalgaz sahasının 14 Kasım 2023 tarihi itibariyle üretime başladığını duyurdu.
Açıklamaya göre, sahada ana üretim tesisleri arasında 1 adet yeni inşa edilen merkezi işlem platformu, 3 adet insansız kuyu başı platformu ve 1 adet gaz proses terminali bulunuyor. Ayrıca 42'si üretim kuyusu, 20'si gaz enjeksiyon kuyusu ve 3'ü su kaynağı kuyusu olmak üzere 65 geliştirme kuyusunun işletmeye alınması planlanıyor. Sahanın 2024 yılında günde yaklaşık 37.000 varil petrol eşdeğeri zirve üretimine ulaşması bekleniyor. enerjigunlugu'nün haberine göre: Çin’in kendi imkanlarıyla geliştirdiği Bozhong 19-6 Sahası projesi, petrol ve doğal gazın kapsamlı aranması, uzaktan kumanda edilmesi ve yeşil elektrik gibi teknolojileri kullanıyor. Proje, Çin’in enerji güvenliğinin korunmasına ve enerji yapısının iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacak.
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