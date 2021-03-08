Çin zulmünün oluşturduğu travma! Adını söylemeye dili varmadı

Mehmet Aydın

Zalim Çin yönetiminin asimilasyona tabi tutup ağır baskı ve cezalar verdiği Uygur Türklerinin yaşadığı buhran internete düşen bir videoda en net biçimde ortaya çıktı.

Pekin yönetiminin, Uygurların isimlerini Çinceleştirmesi ve Uygurca isimlere izin vermemesinin acı bir örneği sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya platformu TikTok’ta eğlence maksadıyla küçük bir Doğu Türkistanlı kızın videosunu çeken bir grup Çinli, küçük kızdan yanında oturan abisinin ismini söylemesini istedi.

İlk olarak abisinin Çince ismini bilmediğini söyleyen küçük kız, abisinin Uygurca isminin de “garip bir isim” olduğunu gerekçe göstererek söylemek istemedi.

Kızıp vuracaksanız söylemem

Çinliler bu kez Uygurca kendi ismini söylemesi istenince küçük kız, “Bana bağırıp vuracaksanız neden söyleyeyim?” cevabını verdi. Videoyu kaydeden Çinliler, Uygurca ismini söylerse öğretmeninin kendisine bu seferlik kızmayacağını ceza almasına engel olacaklarını söyleyerek minik Uygurluyu ikna etti.

Uygurca ismini söylemekten çekindiğini ifade eden kız, ısrarlar karşısında “Sabire” olduğunu ifade etti. Küçük kız, Çince isminin sorulması üzerine de “İsmim çok garip ve söymekte zorlanıyorum” diyor ve ardından “Sa Bi Ro” şeklinde telaffuz etmeye çalışıyor.

Çinlilerin bir “eğlence” olarak kaydettiği ve gülüşmelerin yoğun olarak dikkat çektiği videoda geçen diyalog, Çin’in Uygurlara yaptığı sistematik asimilasyon politikalarının göstergesi olarak kayıtlara geçti.