  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin zulmünün oluşturduğu travma! Adını söylemeye dili varmadı
Dünya

Çin zulmünün oluşturduğu travma! Adını söylemeye dili varmadı

Bir grup Çinlinin kayda alıp yayınladığı video, komünist Pekin’in Uygur Türklerine uyguladığı asimilasyonun boyutlarını ortaya koydu. Videoda Uygurca adı sorulan minik önce “Bilmiyorum” cevabını veriyor. Israrlar üzerine de “Adımı söylersem cezalandırılırım” diyor. Çinliler, “Ceza almana engel oluruz” diyerek baskı yapınca de “Sabire” olduğunu söylüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 11:58:00 -
Çin zulmünün oluşturduğu travma! Adını söylemeye dili varmadı

 Mehmet Aydın 

Zalim Çin yönetiminin asimilasyona tabi tutup ağır baskı ve cezalar verdiği Uygur Türklerinin yaşadığı buhran internete düşen bir videoda en net biçimde ortaya çıktı.

Pekin yönetiminin, Uygurların isimlerini Çinceleştirmesi ve Uygurca isimlere izin vermemesinin acı bir örneği sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya platformu TikTok’ta eğlence maksadıyla küçük bir Doğu Türkistanlı kızın videosunu çeken bir grup Çinli, küçük kızdan yanında oturan abisinin ismini söylemesini istedi.

İlk olarak abisinin Çince ismini bilmediğini söyleyen küçük kız, abisinin Uygurca isminin de “garip bir isim” olduğunu gerekçe göstererek söylemek istemedi.

Kızıp vuracaksanız söylemem

Çinliler bu kez Uygurca kendi ismini söylemesi istenince küçük kız, “Bana bağırıp vuracaksanız neden söyleyeyim?” cevabını verdi. Videoyu kaydeden Çinliler, Uygurca ismini söylerse öğretmeninin kendisine bu seferlik kızmayacağını ceza almasına engel olacaklarını söyleyerek minik Uygurluyu ikna etti.

Uygurca ismini söylemekten çekindiğini ifade eden kız, ısrarlar karşısında “Sabire” olduğunu ifade etti. Küçük kız, Çince isminin sorulması üzerine de “İsmim çok garip ve söymekte zorlanıyorum” diyor ve ardından “Sa Bi Ro” şeklinde telaffuz etmeye çalışıyor.

Çinlilerin bir “eğlence” olarak kaydettiği ve gülüşmelerin yoğun olarak dikkat çektiği videoda geçen diyalog, Çin’in Uygurlara yaptığı sistematik asimilasyon politikalarının göstergesi olarak kayıtlara geçti.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AA

BU ÇİNİ GİDİP ÖRGÜTLEYİP GERİLLA USULU CEHENNEME ÇEVİRELİM ODA UĞRAŞSIN DURSUN ŞEREFSİZ DOMUZLAR BUNLAR ÇOK AŞAĞILIK TOPLULUK CİBİLİYETLERİ BOZUK
  • Yanıtla
Mete Yarar duyurmuştu... Rusya Hain saldırı bunlarla yapmış!
Gündem

Mete Yarar duyurmuştu... Rusya Hain saldırı bunlarla yapmış!

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus şehirlerini vuran balistik füzelerin, Rusya üretimi OTR-21 Toçka olduğu ortaya çıktı. Güvenlik Pol..
Ülkeyi sarsan haber! Milyarder isim helikopter kazasında öldü
Dünya

Ülkeyi sarsan haber! Milyarder isim helikopter kazasında öldü

Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden Fransız milyarder ve milletvekili helikopter kazasında yaşamını yitirdi.
Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!
Dünya

Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Terör örgütü üyesi olmakla terör proporgandası yapmak suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilen HDP'li Gülten K..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay