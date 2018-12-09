Çin zulmüne Budist rahip bile sessiz kalamadı

Çin yönetiminin baskıları altında ezilen Doğu Türkistanlı Müslümanların yaşadığı zulmü görmezden gelen birçok odağa rağmen, ‘Özgür Rohingya Koalisyonu’na mensup bir Budist rahibin yaşanan işkenceye sessiz kalamaması gelinen noktayı gözler önüne serdi. Arakanlı Müslümanların haklarını savunan ‘Özgür Rohingya Koalisyonu’ adlı sivil toplum kuruluşunun Stratejik İlişkiler Koordinatörü olan Budist Rahip Maung Zarni, “Çin, Doğu Türkistan’ı kitlesel toplama kampına benzeyen bir şeye dönüştürdü” ifadesini kullandı. Zarni, yaptığı açıklamada, Çin’in Uygurlara uyguladığı muamele ve ülkedeki toplama kampları nedeniyle, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek ve Çin’in sponsor olduğu 5. Küresel Çin Diyaloğu Forumu’na katılmayacağını duyurdu.

Vicdanım el vermiyor

Foruma Arakanlı Müslümanlara uygulanan soykırımla ilgili konuşması için davet edilen Zarni, “Bir insan hakları savunucusu, Budist bir eğitimci ve soykırım, ırkçılık ve şiddet konularında uzman olarak, Çin hükümeti tarafından desteklenen 3 günlük foruma katılmayı vicdani olarak kabul edemiyorum” değerlendirmesinde bulundu. Zarni, Alman bir gazeteci vasıtasıyla, Çin’de büyük bir toplama kampı olduğuna ilişkin kanıtlar gördüğünü belirterek, şöyle devam etti: “Gözetleme kuleleri, güvenlik kameraları ve silahlı güvenlikleri ile uzun bir beton duvarın çevrelediği kompleksin fotoğrafik kanıtlarını gördüm. Bu tutum düzelene kadar Çin hükümeti tarafından resmi olarak desteklenen herhangi bir kurumun eğitim ya da kültürel etkinliklerine katılmamaya karar verdim.”