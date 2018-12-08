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Çin zulmü sürüyor... Üçüncü çocuğa 7 yıl hapis

Doğu Türkistan halkına zulmeden Çin yönetiminden her geçen gün skandal hamleler gelmeye devam ediyor. Çin yönetimi Doğu Türkistanlı anneye 2 çocuk sınırını aştığı gerekçesi ile 7 yıl hapis cezası verdi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 08:39
Çin zulmü sürüyor... Üçüncü çocuğa 7 yıl hapis

 Hakkında 7 yıl hapis cezası verilen Uygur Türklerinden Rabia Gül 4 yaşındaki çocuğunu bırakarak Türkiye'ye sığındı. Yeni Şafak Çin zulmünden kaçan Uygur Türkü Rabia Gül ve Dilnur Enver ile konuştu.

Çin görüşmeleri takip ediyor

İki çocuğunu Doğu Türkistan'da bırakarak 5 yaşındaki kızı Tenzile ile Türkiye'ye sığınan anne Dilnur Enver, kendisinin Türkiye'ye gelmesinden sonra anne ve babasının Çin hükümeti tarafından rehin alındığını ve halen kendilerinden haber alamadığını söyledi. Dört yaşındaki oğlu İhsan ve 7 yaşındaki kızı Nezire'nin Kaşgar'da kaldığını ve çocukları ile de irtibat kuramadığını söyleyen Dilnur Enver, "Ülkeme dönmem durumunda doğrudan kampa götürüleceğimi biliyorum. Bu seçenek benim için ölümden beter" diye konuştu. Doğu Türkistan'da bilgisayar teknolojileri eğitimi gördüğünü söyleyen Dilnur Enver, tüm aile fertlerinin "Ne olur bizi arama. Görüşmeler Çin hükümeti tarafından takip ediliyor" diye yalvardığını ve doğup büyüdüğü ülkesindeki yakınları ile bağlantısını koparmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kamp değil işkence merkezi

Üçüncü çocuğu olduğu için doğum sonrası resmi nüfus kaydı yapılmayan en küçük evladını 4 yıl resmi kurumlardan gizli bir şekilde büyüttüğünü söyleyen Rabia Gül ise, "Türkiye'ye kaçamasam kamp adı verilen işkence merkezine gönderilecektim" dedi. “Bir çok yakınımız bu kamplarda kaldı, daha ilk girdiklerinde işkence seansı tecavüz ile başlıyor" ifadelerini kullanan Rabia Gül, küçük kızının halen oradaki akrabalarında kaçak biçimde büyütüldüğünü anlattı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 08:42
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