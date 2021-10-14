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Dünya Çin zulmü akıl almaz boyutlara ulaştı! Uygur Türkleri için WhatsApp kararı
Dünya

Çin zulmü akıl almaz boyutlara ulaştı! Uygur Türkleri için WhatsApp kararı

Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur halkına yönelik zulmü akıl almaz boyutlara ulaşan Çin, şimdi de WhatsApp kullanan Uygurlu Müslüman kadınları tutuklamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 07:32:00 -
Çin zulmü akıl almaz boyutlara ulaştı! Uygur Türkleri için WhatsApp kararı

 MÜNÜBE YILMAZ 

Kızıl Çin’in, Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur halkına yönelik zulmü akıl almaz boyutlara ulaştı. Yeni piyasaya çıkan “In the Camps: China's High-Tech Penal Colony (Kamplarda: Çin'in Yüksek Teknolojili Ceza Kolonisi)” adlı kitapta, Çin hükümetinin sırf WhatsApp kullandıkları için Müslüman kadınları tutukladığı aktarıldı. Kitapta, bu kadınlara hükümet tarafından “ön-suçlu” denildiği ifade edildi.

Doğu Türkistanlılara hayatı zindan ediyorlar

Bilindiği gibi, Çin Hükümeti Mart 2017’den bu yana uyguladığı “Aşırılıkla Mücadele Düzenlemesi”yle “normal” olmayan sakal bırakmak, peçe veya başörtüsü takmak, namaz kılmak, oruç tutmak, alkol almamak ya da İslam veya Uygur kültürüyle ilgili kitaplar veya yazılar bulundurmak da dahil olmak üzere, dini veya kültürel aidiyetin açık veya hatta özel alanda sergilenmesini “aşırılık” olarak değerlendiriyor.

Türkçe eğitim dilini yasaklayan, Uygur Türklerini toplama kamplarına alarak işkence eden, Doğu Türkistanlı Müslüman kadınların evlerine Çinli erkekleri yerleştiren Çin’e yönelik tepkiler ise her geçen gün daha da artıyor.

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