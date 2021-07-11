Çin yüksek riskli ülkelerden uçuş sayısını azaltma kararı aldı!

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Çin Sivil Havacılık İdaresi, denizaşırı salgın hastalıkların değişen durumuna göre dış hat uçuş sayısında düzenlemeye gideceğini duyurdu. Sivil Havacılık İdaresi Uçuş Standartları Departmanı müdür yardımcısı Han Guangzu, mevcut uluslararası salgın durumunun hala iyimser olmadığını söyledi. Bazı ülkeler üçüncü salgın dalgasının zirvesinde bulunuyor. Yeni mutant suşlar birçok ülkeye yayıldı.

Yüksek riskli ülkelerden gelen uçuşlardaki vaka artışı endişelendirdi

Sivil Havacılık İdaresi, dış hat uçuşlarını kontrol etmek için, yerli ve yabancı havayollarının üç ay önceden rota onayı başvurusunda bulunmasını şart koşuyor. Son zamanlarda, bazı yüksek riskli ülkelerden gelen uçuşlardaki enfeksiyon vakalarındaki artış, Çin yönetimini endişelendirdi. 10 Haziran'da Air China'nın Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden Shenzhen'e yaptığı CA868 uçuşunda toplam 38 ithal vaka bildirildi. Daha sonra, Shenzhen Havalimanı'ndaki akış ayarından sorumlu bir gümrük memuruna virüs bulaştı. Denizaşırı salgın hastalıkların ithalatını kontrol etmek için Çin Sivil Havacılık İdaresi, 1 Mayıs'ta uluslararası uçuşlar için devre kesici önlemlerini ayarladı. Tek girişli uçuşta 5'ten fazla pozitif vakası olan havayolları, uçuş operasyonunu 2 hafta askıya almayı veya 4 hafta boyunca yüzde 40'tan fazla olmayan bir yük faktöründe çalışmayı seçmeyi değerlendiriyor.