SON DAKİKA
Dünya Çin yönetimi'nden ABD'ye nükleer tesis uyarısı
Çin yönetimi'nden ABD'ye nükleer tesis uyarısı

Çin yönetimi'nden ABD'ye nükleer tesis uyarısı

Çin, ABD’yi barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıları durdurmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, bu tür eylemlerin küresel nükleer güvenliği ve yerleşik düzeni doğrudan tehdit ettiği belirtildi.

Çin, ABD’ye barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Açıklamanın, Pekin’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki raporunu sunmasının ardından geldiği aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD’nin nükleer silahsız devletlere ait tesislere yönelik eylemlerini düzeltmesi gerektiğini ifade etti.

KÜRESEL STRATEJİK İSTİKRARI KORUMA YENİDEN TEYİT EDİLMELİ

Pekin’in sunduğu raporda, ABD’nin nükleer silahsızlanma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca ‘nükleer paylaşım’ gibi ittifakların genişletilmesinin durdurulması çağrısı yapıldı.

Çin’in, özellikle AUKUS anlaşması kapsamında yürütülen nükleer denizaltı işbirliğinin yayılma risklerini artırabileceğini savunduğu aktarıldı.

Guo Jiakun’un, "Tüm taraflar küresel stratejik istikrarı koruma taahhüdünü yeniden teyit etmeli" ifadelerini kullandığı bildirildi.

DİPLOMATİK YOLLAR TERCİH EDİLMELİ

Raporda, nükleer krizlerin çözümü için askeri değil siyasi ve diplomatik yolların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanım hakkının korunması gerektiği ifade edildi.

Çin’in, ‘ilk kullanmama’ politikası izlediği ve nükleer kapasitesini asgari seviyede tuttuğu belirtildi.

