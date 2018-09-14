Çin yönetimi bütün dinlere ‘savaş’ açtı

Ömer Faruk Şahin Başta camiler olmak üzere Müslümanların toplu bir şekilde ibadet ettikleri her türlü mekana kısıtlama ve yasaklar getiren Çin yönetiminin uyguladığı zulüm dayanılmaz boyutlara ulaşırken, ülke genelinde uygulanan ‘dinsizleştirme’ politikası gereği yeni yasaklar uygulanmaya devam ediyor. Müslümanlara yönelik olarak baskılar sürerken ülkedeki Hristiyanların ibadethane olarak kullandığı başkent Pekin’de bulunan en büyük kiliselerden biri olan Protestan Kilisesinin dinlere getirilen ‘kısıtlama’ adı altındaki yasaklar nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

Kiliseye getirilmek istenen tam denetime karşı çıkan Hristiyanların uygulanmak istenen baskıyı kabul etmemesinin ardından kilisenin kapatıldığı belirtilirken, ülkede bulunan diğer bir kilisenin çatısında bulunan haç sembolünün yakılması ve olayın faillerinin bulunamaması camilerin ardından sıranın kiliselere geldiği yorumlarına neden oldu.

Yıllardır Doğu Türkistan’da uygulanan zulmü görmezden gelen ve Çin ile girişilen ekonomik mücadele nedeni ile Doğu Türkistan’daki zulümler üzerinden siyasi gündem oluşturarak çıkar devşirmek istenen Batı dünyasının ise bu gelişmelerin ardından nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor.Müslümanlara uygulanan zulüm yıllardır devam ederken son dönemde konu ile ilgili birçok açıklama ve haber yapan Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok batı merkezli basın yayın organı, bölgede baskı altında yaşamaya çalışan Müslümanlar üzerinden Çin karşısında siyasi çıkar elde etmek istiyor.