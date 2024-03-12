Çin, yılın ilk iki ayında 822 bin araç ihraç etti

Çin Otomotiv Endüstrisi Derneği Başmühendis Yardımcısı Xu Haidong, otomotiv ürünlerinin rekabet gücünün sürekli yükseldiğini ve yurt dışı piyasa talebinin de arttığını hatırlattı. Xu, 2024 yılında dünya ekonomisi ve ticaretinin gelişimiyle birlikte Çin’in otomotiv ihracatının hızla büyüyerek yüzde 20’lik bir artış kaydedeceğini söyledi.

Bunun yanı sıra Çin’in ulusal otomotiv sektöründe hızlı bir artış görüldü. Bu yılın ilk iki ayında ülke genelinde 3 milyon 204 bin araç satıldı ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı. Bu arada yeni enerjili araçların satışı yüzde 34.3 büyüyerek 1 milyon 25 bine ulaştı.