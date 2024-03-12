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Ekonomi Çin, yılın ilk iki ayında 822 bin araç ihraç etti
Ekonomi

Çin, yılın ilk iki ayında 822 bin araç ihraç etti

Yeniakit Publisher
2024-03-12 19:30:00 -
Çin, yılın ilk iki ayında 822 bin araç ihraç etti

Otomotiv Endüstrisi Derneği tarafından yayınlanan son bilgilere göre, ocak-şubat döneminde Çin’in ihraç ettiği araçların sayısı yüzde 30.5 artarak 822 bini buldu. Bu arada ihraç edilen yeni enerjili araçların sayısı yüzde 7.5 büyüyerek 182 bine ulaşırken geleneksel yakıtlı araçların sayısı ise yüzde 39 artarak 640 bine yükseldi.

Çin Otomotiv Endüstrisi Derneği Başmühendis Yardımcısı Xu Haidong, otomotiv ürünlerinin rekabet gücünün sürekli yükseldiğini ve yurt dışı piyasa talebinin de arttığını hatırlattı. Xu, 2024 yılında dünya ekonomisi ve ticaretinin gelişimiyle birlikte Çin’in otomotiv ihracatının hızla büyüyerek yüzde 20’lik bir artış kaydedeceğini söyledi.

Bunun yanı sıra Çin’in ulusal otomotiv sektöründe hızlı bir artış görüldü. Bu yılın ilk iki ayında ülke genelinde 3 milyon 204 bin araç satıldı ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı. Bu arada yeni enerjili araçların satışı yüzde 34.3 büyüyerek 1 milyon 25 bine ulaştı.

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