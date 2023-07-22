Çin yeni rezerv arayışında: 10 bin metreden derin sondaj kuyusu açılacak

Aslında Sichuan eyaletinin çok önemli kaya gazı rezervleri barındırdığı, ancak kamu petrol şirketlerinin bu rezervlerin oluşturduğu potansiyeli henüz yeterince kullanmayı başaramadığı biliniyor. Bunun başlıca nedenleri arazinin çok engebeli ve dağlık olması ve yeraltı jeolojisinin karmaşıklığı.

Shendi Chuanke 1 projesi, ülkenin doğusundaki Xinjiang bölgesinde China National Petroleum Corp. tarafından ilk kuyunun delinmesinden bir ay sonra gerçekleşti. Bu ilk kuyu Çin'de şimdiye değin açılmış en derin kuyu olarak niteleniyor olup, daha çok deneysel hedefe yönelik olarak, delme teknolojilerini test etme ve yeryüzünün iç yapısına ilişkin veriler elde etme amacı taşıdığı biliniyor.

Çin Hükümeti birkaç yıldır enerji girişimlerini, ulusal üretimi artırmaya ve böylece ülkenin enerji tedariği yolunda güvenliğini güçlendirme hedefine yöneldi. Üstelik jeopolitik ihtilafları keskinleştiren Ukrayna savaşı, elektrik enerjisi darlığı ve enerjinin küresel fiyatlarında görülen değişkenlik enerji güvenliği konusundaki baskıyı daha da çoğaltıyor.

Söz konusu kuyu, gaz alanında bilinen en derin kuyu olmakla birlikte, derinlik konusunda rekor, 12 bin 262 metre ile Rusya'nın kuzeyinde yer alan Kola kuyusunda. Uzunluk olarak ise rekoru, Sibirya'nın doğu ucundaki Sakhaline kuyusu, önce dikey sonra da yatay delinmiş 15 kilometre ile elinde tutuyor.

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