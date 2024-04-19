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Teknoloji Çin Whatsapp'ı yasakladı! Ülkedeki App Store'dan kaldırıldı
Teknoloji

Çin Whatsapp'ı yasakladı! Ülkedeki App Store'dan kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 15:40:47 - 2024-04-19 15:40:47
Çin Whatsapp'ı yasakladı! Ülkedeki App Store'dan kaldırıldı

Çin hükümeti, WhatsApp uygulamasını resmi olarak engelleme kararı aldı. Üst düzey devlet yetkililerinin Apple yönetimine bildirdiği karardan sonra Çin’deki App Store’dan apar topar kaldırılan uygulamanın, ulusal güvenlik sırları açısından kritik bir tehlike arz ettiği iddia edildi.

Facebook ve Instagram’dan sonra, WhatsApp da Çin yönetiminin gazabına uğradı. Son dönemde birçok yabancı sosyal medya uygulamasına engel getiren ülkenin, özellikle mesajlaşma aplikasyonlarından çok rahatsız olduğu biliniyordu. Ayrıca bu yasaklama kararından Threads platformu da etkileneği belirtildi.

Çin whatsapp'ın ajanlık faliyetinde bulunduğunu iddia ediyor

Üst düzey devlet yetkililerinin Apple yönetimine bildirdiği karardan sonra Çin’deki App Store’dan apar topar kaldırılan uygulamanın, ulusal güvenlik sırları açısından kritik bir tehlike arz ettiği iddia edildi.Çeşitli ajanlık faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen mesajlaşma aplikasyonunun, böylesine büyük bir pazarı kalıcı olarak kaybettiği takdirde büyük bir finansal darbe alacağı ifade edildi.

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