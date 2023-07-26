Çin ve Rusya’dan ABD’yi hoplatacak hamle!

Çin ile Rusya orduları arasındaki yıllık iş birliği planı doğrultusunda, iki ülkenin donanmaları önümüzdeki birkaç gün içinde Pasifik Okyanusu’nun batı ve kuzey kesimlerinde ortak deniz ve hava devriyeleri düzenleyecek. Devriyelerin üçüncü bir tarafı hedef almadığı, mevcut uluslararası ve bölgesel durumla da bir ilgisinin bulunmadığı açıklandı.

Öte yandan kısa bir süre önce de Çin ordusunun Japon Denizi’nde düzenleyeceği askerî tatbikata Rus hava ve deniz kuvvetleri de katılacağı açıklanmıştı. Stratejik deniz güzergâhlarının güvenliğinin sağlanmasına odaklanılacak “Kuzey - Etkileşim-2023” adlı askerî tatbikatın bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa koruma yeteneğini güçlendirmeyi ve muhtelif güvenlik tehditlerine yanıt vermeyi amacıyla hayata geçirildi.