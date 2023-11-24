Çin ve Rusya ile anlaşıldı: İki dev ülke gizlice masaya yatırdılar! Kırım'a su altından tünel için hazırlanıyor!

Çin'in Rusya'ya askeri ve teknik desteği hız kesmeden devam ediyor.

Pekin yönetimi, işgalci Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişiminden bu yana perde arkasından Moskova'ya yardım ediyor. Kerç Köprüsü'nün (Kırım Köprüsü) Ukrayna için ulaşılabilir bir hedef haline gelmesi nedeniyle Kremlin'in bu konudaki çabaları devam ediyor. Moskova yönetiminin, Rus işgali altındaki Kırım ile Rusya arasında Kerç Boğazı'nın altından tünel geçirilmesi için Çin'den yardım istediği ortaya çıktı.

ÇİNLİ ŞİRKET RUSYA'NIN İMDADINA KOŞTU

The Washington Post'un, 24 Kasım 2023 tarihinde Ukrayna güvenlik servisleri tarafından sağlanan yazışmalara dayanarak hazırladığı habere göre; Rusya ve Çin şirketleri, Ekim 2023'te gizli bir toplantı yaptı. İşgal altındaki Kırım ile Rusya arasında inşası öngörülen su altı tüneli için "gizli bir konsorsiyum" kuruldu. Elde edilen bilgiler kapsamında Çin devletine ait Çin Demiryolu İnşaat Şirketinin (CRCC) ekim ayında gönderdiği bir e-postada, "Kırım bölgesinde demir yolu ve yol inşaatı projelerinin inşasını sağlamaya hazırız" ifadeleri yer aldı.

PROJE, EN AZ 5 MİLYAR DOLARA MÂL OLACAK

Görüşmelerin ekim ayının sonlarında yapıldığı ve Rus işgali altındaki Kırım'da bir Rusya-Çin konsorsiyumunun kurulmasının plan dahilinde olduğu kaydedildi. Ayrıca Washington Post'a konuşan bir uzman mühendis, projenin en az 5 milyar dolara mal olacağını ve tamamlanmasının birkaç yılı bulabileceğini dile getirdi.

ÇİN'İN RUSYA İLE KARMAŞIK İLİŞKİLERİ

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Projeyi yönettiği öne sürülen Rus iş adamı Vladimir Kalyuzniy'e gelen bir başka e-postada ise Çin devlet demiryollarının tünel inşaatı projesi için genel yüklenici olacağı belirtildi.

Öte yandan elde edilen bilgiler ve sızdırılan e-postalara göre; Çinli şirket CRCC'nin yalnızca "tam gizlilik" sağlanması şartı ile projeye katılmayı kabul edeceği ifade edildi. Çinli şirket, bu kapsamda projeye farklı bir tüzel kişilik adı altında girecek ve katılımı gizli tutulacak.

Bu arada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıdığını ifade eden Çin'in ise ortaya çıkan iddia ile beraber çift taraflı bir politika yürüttüğü görüldü.



KERÇ KÖPRÜSÜ’NE İKİ DEFA SALDIRI DÜZENLENDİ

Rusya'nın Kırım'ı işgalinin ardından Kerç Boğazı üzerinde yasa dışı olarak inşa ettiği ve Ukrayna'nın güneyine asker ve teçhizat sevk etmek için kullandığı Kerç Köprüsü’ne 2 kez saldırı düzenlenmişti. Birinci saldırı Ekim 2022’de ve ikinci saldırı ise 17 Temmuz 2023’te gerçekleşmişti.

UKRAYNA ASKERİ İSTİHBARATINDAN İMALI MESAJ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü, 22 Kasım 2023'te sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Rusya'nın Kırım'ı işgalinin ardından Kerç Boğazı üzerinde yasa dışı olarak inşa ettiği ve Ukrayna'nın güneyine asker ve teçhizat sevk etmek için kullandığı Kerç Köprüsü’nün (Kırım Köprüsü) görüntülerini paylaşan Ukrayna askeri istihbaratı, “Kesinlikle gereksiz bir yapı” ifadelerine yer verdi.