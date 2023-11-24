  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim “Şimdi açıklayacağım” deyip duyurdu

Türk fındığına rakip olmak için 1 milyon ağaç dikmişlerdi! Bakın ne oldu

Organize haberler devam ediyor! Soylu isyan etti

Kiralamalarda gün sayısı arttı! Vatandaş almadı kiraladı

Latif Şimşek okurlarla buluştu! Bir “Akit” ve “bir Filistin” zamanı

Yiyin birbirinizi! Zafer Partisi’nden Özgür Özel’e sert cevap

Ahlaksız Mehmet Ali neler yapmıştı neler! Pisliğin tavan yaptığı program piyasaya çıkıyor

Arazilerinde petrol kuyusu açılan köylüler ile TPAO anlaşamadı! Petrol olduğu düşünülen araziye el konulacak

Tüm dünya basını oraya akın etti! 2 bin tanesi tek tek çıkarıldı

İlaçlarla müritlerinin kafasını bulandıran tarikat lideri tutuklandı!
Dünya Çin ve Rusya ile anlaşıldı: İki dev ülke gizlice masaya yatırdılar! Kırım'a su altından tünel için hazırlanıyor!
Dünya

Çin ve Rusya ile anlaşıldı: İki dev ülke gizlice masaya yatırdılar! Kırım'a su altından tünel için hazırlanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-24 20:09:00 - 2023-11-24 20:14:07
Çin ve Rusya ile anlaşıldı: İki dev ülke gizlice masaya yatırdılar! Kırım'a su altından tünel için hazırlanıyor!

Çin'den ve Rusya'nın askeri ve teknik desteği ile kritik o tüneli planlıyor! Dünyanın en büyük rezervine sahip olan ülkelerden dikkat çeken bir hamle geldi. Devlerin bölgedeki amacı: Çin yönetimi, Rusya'ya yardım etmek için işgal altındaki Kırım ile Rusya arasında Kerç Köprüsü'nün altına su altı tüneli yapacak

Çin'in Rusya'ya askeri ve teknik desteği hız kesmeden devam ediyor. 

Pekin yönetimi, işgalci Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişiminden bu yana perde arkasından Moskova'ya yardım ediyor. Kerç Köprüsü'nün (Kırım Köprüsü) Ukrayna için ulaşılabilir bir hedef haline gelmesi nedeniyle Kremlin'in bu konudaki çabaları devam ediyor. Moskova yönetiminin, Rus işgali altındaki Kırım ile Rusya arasında Kerç Boğazı'nın altından tünel geçirilmesi için Çin'den yardım istediği ortaya çıktı.

ÇİNLİ ŞİRKET RUSYA'NIN İMDADINA KOŞTU

The Washington Post'un, 24 Kasım 2023 tarihinde Ukrayna güvenlik servisleri tarafından sağlanan yazışmalara dayanarak hazırladığı habere göre; Rusya ve Çin şirketleri, Ekim 2023'te gizli bir toplantı yaptı. İşgal altındaki Kırım ile Rusya arasında inşası öngörülen su altı tüneli için "gizli bir konsorsiyum" kuruldu. Elde edilen bilgiler kapsamında Çin devletine ait Çin Demiryolu İnşaat Şirketinin (CRCC) ekim ayında gönderdiği bir e-postada, "Kırım bölgesinde demir yolu ve yol inşaatı projelerinin inşasını sağlamaya hazırız" ifadeleri yer aldı.

PROJE, EN AZ 5 MİLYAR DOLARA MÂL OLACAK

Görüşmelerin ekim ayının sonlarında yapıldığı ve Rus işgali altındaki Kırım'da bir Rusya-Çin konsorsiyumunun kurulmasının plan dahilinde olduğu kaydedildi. Ayrıca Washington Post'a konuşan bir uzman mühendis, projenin en az 5 milyar dolara mal olacağını ve tamamlanmasının birkaç yılı bulabileceğini dile getirdi.

ÇİN'İN RUSYA İLE KARMAŞIK İLİŞKİLERİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Projeyi yönettiği öne sürülen Rus iş adamı Vladimir Kalyuzniy'e gelen bir başka e-postada ise Çin devlet demiryollarının tünel inşaatı projesi için genel yüklenici olacağı belirtildi.

Öte yandan elde edilen bilgiler ve sızdırılan e-postalara göre; Çinli şirket CRCC'nin yalnızca "tam gizlilik" sağlanması şartı ile projeye katılmayı kabul edeceği ifade edildi. Çinli şirket, bu kapsamda projeye farklı bir tüzel kişilik adı altında girecek ve katılımı gizli tutulacak.

Bu arada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıdığını ifade eden Çin'in ise ortaya çıkan iddia ile beraber çift taraflı bir politika yürüttüğü görüldü.


KERÇ KÖPRÜSÜ’NE İKİ DEFA SALDIRI DÜZENLENDİ

Rusya'nın Kırım'ı işgalinin ardından Kerç Boğazı üzerinde yasa dışı olarak inşa ettiği ve Ukrayna'nın güneyine asker ve teçhizat sevk etmek için kullandığı Kerç Köprüsü’ne 2 kez saldırı düzenlenmişti. Birinci saldırı Ekim 2022’de ve ikinci saldırı ise 17 Temmuz 2023’te gerçekleşmişti.
UKRAYNA ASKERİ İSTİHBARATINDAN İMALI MESAJ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü, 22 Kasım 2023'te sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Rusya'nın Kırım'ı işgalinin ardından Kerç Boğazı üzerinde yasa dışı olarak inşa ettiği ve Ukrayna'nın güneyine asker ve teçhizat sevk etmek için kullandığı Kerç Köprüsü’nün (Kırım Köprüsü) görüntülerini paylaşan Ukrayna askeri istihbaratı, “Kesinlikle gereksiz bir yapı” ifadelerine yer verdi.

İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes! Muhabiri Hani Mahmoud teyit etti! Bir grup esir serbest bırakıldı
İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes! Muhabiri Hani Mahmoud teyit etti! Bir grup esir serbest bırakıldı

Dünya

İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes! Muhabiri Hani Mahmoud teyit etti! Bir grup esir serbest bırakıldı

Bursa'nın o ilçesi ayakta! Siyonist İsrail’e protesto: Limandaki işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı!
Bursa'nın o ilçesi ayakta! Siyonist İsrail’e protesto: Limandaki işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı!

Gündem

Bursa'nın o ilçesi ayakta! Siyonist İsrail’e protesto: Limandaki işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı!

Dünya devi Google’dan en fazla içerik kaldırılmasını talep eden ülkeler: Ülkemiz kaçıncı sırada? Dünyaya ilan ettiler
Dünya devi Google’dan en fazla içerik kaldırılmasını talep eden ülkeler: Ülkemiz kaçıncı sırada? Dünyaya ilan ettiler

Aktüel

Dünya devi Google’dan en fazla içerik kaldırılmasını talep eden ülkeler: Ülkemiz kaçıncı sırada? Dünyaya ilan ettiler

Süleyman Soylu'dan gazeteci Tolga Şardan'a soru: Bizimle ilgili 800’ün üzerinde yazı yazdınız ancak cezaevine girmediniz" target="_blank">
Süleyman Soylu'dan gazeteci Tolga Şardan'a soru: Bizimle ilgili 800’ün üzerinde yazı yazdınız ancak cezaevine girmediniz
Süleyman Soylu'dan gazeteci Tolga Şardan'a soru: Bizimle ilgili 800’ün üzerinde yazı yazdınız ancak cezaevine girmediniz

Gündem

Süleyman Soylu'dan gazeteci Tolga Şardan'a soru: Bizimle ilgili 800’ün üzerinde yazı yazdınız ancak cezaevine girmediniz

Kandilli Müdürü İstanbul depremi için tarih verdi! Binlerce insan deprem için endişe duyuyor! Kötü haber
Kandilli Müdürü İstanbul depremi için tarih verdi! Binlerce insan deprem için endişe duyuyor! Kötü haber

Yaşam

Kandilli Müdürü İstanbul depremi için tarih verdi! Binlerce insan deprem için endişe duyuyor! Kötü haber

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23