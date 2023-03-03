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Dünya Çin ve ABD arasında yeni gerilim!
Dünya

Çin ve ABD arasında yeni gerilim!

Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, ABD’nin Çin’in Taiwan bölgesine silah satışına kararlılıkla karşı çıktıklarını bir kez daha vurguladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 16:53:00 -
Çin ve ABD arasında yeni gerilim!

 

Sözcü Ma dün yaptığı konuşmada, ABD’nin söz konusu girişimlerinin Tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde zedelediğini, sözde “Taiwan’ın bağımsızlığı” yanlısı güçlerini destekleyerek Taiwan Boğazı’nın barış ile istikrarını bozduğunu söyledi.

Çinli sözcü, Washington’u Taiwan’a silah satmaya ve Taiwan ile askeri temaslarına derhal son vererek, Taiwan konusuna ihtiyatlı yaklaşmaya çağırdı.

Geçtiğimiz günlerde ABD, Çin’in Taiwan bölgesine 619 milyon dolar değerinde silah satacağını duyurmuştu.

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