Çin, Uygurları asimile için 380 kamp yaptı
Çin’in Sincan’da 2017’den bu yana Müslüman Uygur Türklerini asimile etmek için hapsettiği 380’den fazla Nazivari Kamp ve gözaltı merkezi kurduğu ileri sürüldü.
Avustralya Stratejik Siyaset Enstitüsü (ASPI), “Sincan Veri Projesi” kapsamında yayımladığı raporda, görgü tanıklarının ifadeleri, gazetecilerin ve araştırmacıların bulguları ile yerel yönetimin resmi inşaat tedarik ilanlarından yola çıkarak uydu fotoğrafları üzerinde yaptığı incelemelerde, bölgede kamp ve gözaltı merkezi olduğu ifade edilen 380’den fazla bina ve tesisin yerini tespit etti. 2 yıl önce sayıları 100 olan kampların uydu fotoğraflarında hızla arttığına dikkat çekilen raporda 14 hapishanenin yapımının sürdüğü belirtildi.