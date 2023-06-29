Bankada parası olanlar dikkat! İslam Memiş: Altın fiyatlarında net sözlerle sert tepki, patlak verebilir dedi

Altın fiyatları son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasalarda önemli dalgalanmalara neden oldu. Türkiye'de döviz kurlarındaki artış ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini %15'e yükseltmesinin etkisiyle altının gram fiyatı önemli dirençleri aşarak 1.608 liraya ulaşarak rekor seviyelere ulaştı. Gram altın geçen haftayı yüzde 4,9'luk artışla haftayı 1.559 liradan kapattı. Uzmanlar, altın için benzeri görülmemiş bir rekorun işaretlerini veriyor.

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilişkin açıklamaları altın fiyatının gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini test etmesine neden oldu. Fed yetkililerinin faiz artırımına devam edeceğine dair mesajları altın fiyatlarında yaklaşık %2'lik düşüşe neden oldu.Uzmanlar, gram altın rekor seviyelere ulaşırken dolar ve altın sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle dolar sahiplerinin dikkatli olmaları vurgulanıyor. Ayrıca Çin'in büyüme tahminlerindeki değişikliklerin de altın piyasasını etkilediği söyleniyor. Dolar endeksindeki zayıflamaya rağmen altın fiyatı yeni haftada sınırlı hareket gösterdi. Çin'in büyüme beklentilerindeki gerileme, altın fiyatını etkileyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

İslam Memiş'in tv100'deki "Bankaların stres testi stresli olur?" başlıklı yazısı dikkat çekti!

ABD’nin büyük bankalarının Fed’in stres testini geçip geçmeyeceği bugün açıklanacak.

ABD’nin büyük bankaları “küresel piyasa şokuna” karşı test edilmişti.

Credit Suisse’in batması ve UBS tarafından satın alınması, sürecin takip edilmesi gereksinimi sunuyor.

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Fed’in bu sonuçları piyasalar kapandıktan sonra açıklanıyor.

2023’te 23 banka test edilirken, 2019’da 100 milyar dolar ile 250 milyar dolar arasında varlığa sahip bankaların iki yılda bir test edilmesine izin verme kararı alınmıştı.

2023 testleri, Silicon Valley Bank ve diğer iki kredi kuruluşunun başarısız olduğu bilinmekte.

Yüksek ve değişken faiz oranları, mortgage kredilerinin ödenmesinde soruna neden oluyor.

İkinci bankacılık krizi yaşanması halinde hükümetin müdahale etmeyeceğini göreceğiz.

Çünkü ABD’de küçük sermayeli zayıf şirketlerin ayıklanmasını istiyor.

Küresel finansal piyasaların durumu zaten iyi değil.

En küçük haber karşısında yatırımcı ürküyor, piyasaya satış geliyor.

Bu yılın kaçınılmazı olan iki sorun mortgage ve bankacılık krizi.

Şimdilik idare etseler de bir yerden mutlak patlak verebilir.

Küresel borsalarda yılın ikinci yarısında sert satışlar yaşabilir.

Ondan sebep bankacılık sektöründe hissesi olanlar dikkat etmeli. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.

Öte yandan gram altında yeni rekorlar kırılıyor.

Gram altın, rekor seviyelere ulaşıyor. Uzmanlar, satın almayı düşünenlerin bu seviyeleri dikkate alması gerektiğini öne sürüyor. Dolarda düşüş beklenirken euro/dolar paritesinde fırsat sunabilecek bir düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının dolar/TL kuru ile ilişkili olduğuna ve şu anda alım için uygun seviyelerde olmadığına dikkat çekiyor. Memiş, dolardaki düşüşün ardından gram altının da alım fırsatı sunabileceğini de ifade ediyor ve piyasada her zaman fırsat olduğunun altını çiziyor. Gram altının ikinci bir zirveye doğru hareket ederek 1.650 lira seviyesine ulaşması bekleniyor. Özetle altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürürken gram altın rekor seviyelere yükselmeye devam ediyor. Uzmanlar, dolar ve altın sahiplerini piyasayı yakından takip etmeleri ve alım satım kararlarını dikkatli vermeleri konusunda uyarıyor. Uzmanlar, altının fiyatının ons bazında 2.150 dolar seviyesini geçeceği konusunda hemfikir ve altının her zaman karlı olacağına inanıyor.

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